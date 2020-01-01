İstanbul'da dolu yağışı etkisini gösterdi - Son Dakika

İstanbul'da dolu yağışı etkisini gösterdi
6 saat önce
İstanbul'un bazı noktalarında yeni yılın ilk gününde dolu yağışı etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 05:57 Kaynak: İHA
İstanbul'un bazı noktalarında yeni yılın ilk gününde dolu yağışı etkili oldu.
İstanbul'da yeni yılın ilk gününde bazı ilçelerde dolu yağışı etkisini gösterdi. Ataşehir ve çevresinde de etkili olan dolu yağışı nedeniyle vatandaşlar şapkalarını takarak yürümek zorunda kaldı. Otomobillerin üzerleri dolu taneleriyle kaplanırken, kısa süre etkili olan dolu yağışı cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
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