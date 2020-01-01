İstanbul'da dolu yağışı etkisini gösterdi - Son Dakika
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İstanbul'da dolu yağışı etkisini gösterdi

6 saat önce

İstanbul'un bazı noktalarında yeni yılın ilk gününde dolu yağışı etkili oldu.

İstanbul'da dolu yağışı etkisini gösterdi, System.String[]

İstanbul'un bazı noktalarında yeni yılın ilk gününde dolu yağışı etkili oldu.


İstanbul'da yeni yılın ilk gününde bazı ilçelerde dolu yağışı etkisini gösterdi. Ataşehir ve çevresinde de etkili olan dolu yağışı nedeniyle vatandaşlar şapkalarını takarak yürümek zorunda kaldı. Otomobillerin üzerleri dolu taneleriyle kaplanırken, kısa süre etkili olan dolu yağışı cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Dolu Yağışı, Ataşehir, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 05:57 Kaynak: İHA
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