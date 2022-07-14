İstanbul'da dolunay kentin simge noktalarıyla fotoğraf karelerine yansıdı - Son Dakika
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İstanbul'da dolunay kentin simge noktalarıyla fotoğraf karelerine yansıdı

14.07.2022 06:37
İstanbul'da dolunay kentin simge noktalarıyla fotoğraf karelerine yansıdı

İstanbul'da sabaha karşı batmaya başlayan dolunay, güzel görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da sabaha karşı batmaya başlayan dolunay, güzel görüntüler oluşturdu.

Gün doğumundan hemen önce görülen dolunay, kentteki tarihi eserler ve simge noktalarla birlikte görsel şölen sundu.

Özellikle 2 yıl önce yeniden cami olarak kullanılmaya başlanan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve kentin simge noktalarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, dolunayla kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Fotoğraf tutkunları da bu anı ölümsüzleştirdi.

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Kaynak: AA

İstanbul, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da dolunay kentin simge noktalarıyla fotoğraf karelerine yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da dolunay kentin simge noktalarıyla fotoğraf karelerine yansıdı - Son Dakika
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