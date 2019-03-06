Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Dorse Hırsızlığı

İstanbul'da Dorse Hırsızlığı

1 saat önce

Başakşehir'de park halindeki tır dorsesini çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

İstanbul'da Dorse Hırsızlığı, System.String[]
Başakşehir'de park halindeki tır dorsesini çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 26 Şubat'ta Güvercintepe Mahallesi'nde tır dorsesinin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, çalınan dorsenin Sultangazi Habipler Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm firmasına götürüldüğünü tespit etti.

İş yerine baskın düzenleyen ekipler, dorsenin parçalanarak satıldığını tespit etti. İş yeri sahibi İsmail Y. hırsızlık malını satın almaktan gözaltına alındı.

Şüphelinin ifadeleri doğrultusunda tır dorsesini çaldığı öne sürülen şüpheli Furkan S. (25) Esenyurt'ta yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden İsmail Y. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Furkan Y. sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla salıverildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:02 Kaynak: AA

Başakşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Apartman Dairesine Giren Hırsızlar, Ev Sahibi ile Kızını Vahşice Katletti Kazada Ölen Hamile Doktorun Bebeğine Yazdığı Mektup Yürekleri Burktu

Fren yerine Gaza Bastı, Çarptığı Kadınla Birlikte Bahçeye Uçtu Son Dakika! Erdoğan "İlk Kez Açıklıyorum" Deyip Duyurdu: CHP Uzay Ajansının Kuruluşunu Anayasa Mahkemesine Götürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 12:30:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Dorse Hırsızlığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]