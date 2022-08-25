Şarkıcı Gülşen Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Şarkıcı Gülşen Adliyeye Sevk Edildi

25.08.2022 18:24

İstanbul'da dört ay önce verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Gülşen'e, eşi Ozan Çolakoğlu ile avukatı eşlik etti.

EDDA SÖNMEZ

İstanbul'da dört ay önce verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Gülşen'e, eşi Ozan Çolakoğlu ile avukatı eşlik etti.

Gülşen'in geçen nisan ayında İstanbul'da verdiği bir konserde "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" dediği görüntüler, dün sosyal medyada paylaşılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bunun üzerine Gülşen hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216. maddesinde tanımlanan 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gülşen, bugün Zorlu'daki evinden alınıp getirildiği İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alındıktan sonra İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Gülşen'e, eşi Ozan Çolakoğlu ile avukatı eşlik etti.

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'İmam hatip' sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen, adliyeye sevk edildi 'İmam hatip' sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen, adliyeye sevk edildi Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu, Vatan Emniyetten çıkarken görüntülendi Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu, Vatan Emniyetten çıkarken görüntülendi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şarkıcı Gülşen Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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