Şarkıcı Gülşen Adliyeye Sevk Edildi

EDDA SÖNMEZ

İstanbul'da dört ay önce verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Gülşen'e, eşi Ozan Çolakoğlu ile avukatı eşlik etti.

Gülşen'in geçen nisan ayında İstanbul'da verdiği bir konserde "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" dediği görüntüler, dün sosyal medyada paylaşılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bunun üzerine Gülşen hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216. maddesinde tanımlanan 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gülşen, bugün Zorlu'daki evinden alınıp getirildiği İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alındıktan sonra İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Gülşen'e, eşi Ozan Çolakoğlu ile avukatı eşlik etti.