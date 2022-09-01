AYAMAMA KIRMIZI AKTI, BAKANLIK İSKİ TESİSİNİ İNCELEDİ - Son Dakika
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AYAMAMA KIRMIZI AKTI, BAKANLIK İSKİ TESİSİNİ İNCELEDİ

01.09.2022 10:09
AYAMAMA KIRMIZI AKTI, BAKANLIK İSKİ TESİSİNİ İNCELEDİ

İSTANBUL'da dört ilçeden geçerek Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi'nin kırmızı renkte akması üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı inceleme başlattı.

İSTANBUL'da dört ilçeden geçerek Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi'nin kırmızı renkte akması üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı inceleme başlattı. Bakanlık ekipleri, İSKİ'ye bağlı Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde inceleme yaptı. Ekipler arıtma tesisi çıkışından Ayamama Deresi'ne deşarj edilen atık sulardan, analiz yapılmak üzere numune aldı.

Küçükçekmece, Bağcılar ve Bahçelievler ilçelerinden geçerek, Bakırköy'den Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi kırmızı renkte akmaya başladı. Daha önce de yeşil ve mavi renkte aktığı için gündeme gelen derede, sudaki renk değişiminin, kaçak atıklardan kaynaklandığı değerlendiriliyordu. Son olarak derenin kırmızı renkte akması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetim ekipleri, İSKİ'ye bağlı Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde incelemelere başladı.

Ekipler arıtma tesisi çıkışından Ayamama Deresi'ne deşarj edilen atık sularından, analiz yapılmak üzere numune aldı. Alınan numunelerin analiz sonuçlarında standartlara aykırı bir durum olması halinde, İSKİ'ye idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Görüntü dökümü-------------------------Ayamama Deresi'ni kontrol eden ekiplerin görüntüsü-İSKİ'ye bağlı Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi önünde görüntü-Laboratuvar malzemelerinin görüntüsü-İSKİ ekipleri ve Bakanlık ekiplerinin görüşmesinden görüntü -Bakanlık ekiplerinin tesise girişlerinin görüntüsü


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Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Marmara Denizi, Ataköy, İSKİ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYAMAMA KIRMIZI AKTI, BAKANLIK İSKİ TESİSİNİ İNCELEDİ - Son Dakika

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