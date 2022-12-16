İstanbul'da döviz taşıyan motosikletli kurye, montunun cebindeki 3 milyon lirayı yola düşürdü! Vatandaşın yerden topladığı paranın yarısı kayboldu - Son Dakika
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İstanbul'da döviz taşıyan motosikletli kurye, montunun cebindeki 3 milyon lirayı yola düşürdü! Vatandaşın yerden topladığı paranın yarısı kayboldu

16.12.2022 13:19

Zeytinburnu'nda döviz taşıyan motosikletli bir kuryenin montunun cebinde duran 150 bin euro yola saçıldı. Kurye, trafiği kesip yola saçılan paraları toplamaya çalışırken sürücüler de ona yardım etti. Tüm önlemlere rağmen parasının yarısında fazlası kaybolurken kurye çaresiz kaldığını söyleyerek, "Paralar umarım bulunur. 8 bin liraya çalışıyorum, eşim hamile zor durumdayım. Kayıp para 85 bin euro. Para geri gelmezse zor durumda kalırım" diye konuştu.

Beylikdüzü'nden Kapalıçarşı'ya dün 150 bin euro götüren motosikletli kurye Ünal Coşkun, işlem iptal edilince paralar ile dönüşe geçti. Kurye Coşkun, saat 16.00 sıralarında Zeytinburnu sahil yoluna geldiğinde montunun içine koyduğu euro ile yola saçıldı. Araçlar lastikle bağlanmış dövizlerin üzerinden geçince paralar rüzgarın da etkisiyle saçıldı.

SERİ NUMARALARI DÖVİZ BÜROLARINA DAĞITILDI

Kurye trafiği durdurup paraları toplamaya çalıştı, sürücüler ve araçlardan inenler kuryeye yardım etti. Kurye paranın çalınmaması için o anları cep telefonuyla kaydetti. Ancak yaklaşık 1 milyon 700 bin lira eden 85 bin euro'nun kayıp olduğu belirtildi. Kurye suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Olayı anlatan Ünal Coşkun, "Montum rüzgarla açılınca paralar yola saçıldı. Trafik durunca bir çok kişi paraları topladı. Getirenler de oldu getirmeyenler de oldu. Suç duyurusunda bulundum. Paraların seri numarası belli, bütün döviz bürolarına iletildi" dedi.

İstanbul'da 3 milyon lira yola saçıldı, paranın yarısından fazlası kayıp

"GERİ GELMEZSE ZOR DURUMDA KALIRIM"

Kamera kayıtlarının incelendiğini kaydeden Coşkun, "Paralar umarım bulunur. 8 bin liraya çalışıyorum, eşim hamile zor durumdayım. Kayıp para 85 bin euro. Para geri gelmezse zor durumda kalırım" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
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150 bin euro havaya saçıldı, trafikte durup paraları alıp kaçtılar...O anlar kamerada 150 bin euro havaya saçıldı, trafikte durup paraları alıp kaçtılar...O anlar kamerada Beştelsiz Mahallesi'nde konuşan Başkan Arısoy: 'Afet yönetimi konusunda İstanbul'un ilk sıralarında yer alan bir ilçeyiz' Beştelsiz Mahallesi'nde konuşan Başkan Arısoy: 'Afet yönetimi konusunda İstanbul'un ilk sıralarında yer alan bir ilçeyiz'

Ünal Coşkun, Zeytinburnu, Beylikdüzü, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da döviz taşıyan motosikletli kurye, montunun cebindeki 3 milyon lirayı yola düşürdü! Vatandaşın yerden topladığı paranın yarısı kayboldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da döviz taşıyan motosikletli kurye, montunun cebindeki 3 milyon lirayı yola düşürdü! Vatandaşın yerden topladığı paranın yarısı kayboldu - Son Dakika
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