Son Dakika Haberleri: İstanbul'da "drift" ve "makas" atarak genç kızı çığlık çığlığa bırakan maganda yakalandı
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İstanbul'da "drift" ve "makas" atarak genç kızı çığlık çığlığa bırakan maganda yakalandı

55 dakika önce

Kağıthane'de arkadaşlarıyla seyrettiği otomobilde cadde ve sokaklarda "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yapan ve trafikte"makas" atarak terör estiren maganda sivil trafik polisi tarafından yakalandı.

İstanbul'da
Kağıthane'de arkadaşlarıyla seyrettiği otomobilde cadde ve sokaklarda "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yapan ve trafikte"makas" atarak terör estiren maganda sivil trafik polisi tarafından yakalandı. 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan ve ehliyetine el konulan magandaya 5 bin 10 lira idari para cezası kesildi.

Kağıthane Ortabayır Mahallesi'nde otomobilli bir maganda, arkadaşlarıyla beraber seyrettiği esnada sokak ve caddelerde "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak ve işlek bir caddede "makas" atarak trafiği tehlikeye sokmuştu. Trafikte adeta terör estiren magandanın yaptığı hareketlerden ötürü araçtaki genç bir kız çığlık atarak, "yapma Melih" diye bağırmıştı. Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen polis, 34 EP 3339 plakalı otomobili tespit ederek, sürücüsünün de Melih T.T. olduğunu belirledi. Yapılan çalışma sonrasında sivil trafik polisi şahsı kıskıvrak yakaladı.

Ehliyetine el konularak 5 bin 10 lira ceza kesildi

Şubeye götürülen magandaya, "Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek el frenin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönün değiştirilmesi (drift) veya kendi etrafında döndürülmesi" maddesine istinaden 5 bin 10 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca magandanın ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Sürücünün ehliyetine alması için "psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığını" belgelemesi gerekiyor.

2 yıla kadar hapisle yargılanacak

Şubede işlemleri tamamlanan sürücü Melih T.T., "Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesinden adli işlem yapılmak üzere Kağıthane Gültepe Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:45 Kaynak: İHA
Kağıthane, 3. Sayfa
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