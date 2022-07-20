İstanbul'da drift yapan sürücünün ehliyeti iptal edildi - Son Dakika
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İstanbul'da drift yapan sürücünün ehliyeti iptal edildi

20.07.2022 09:48

İstanbul Çekmeköy'de drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Çekmeköy'de drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde, bir sürücünün 34 NB 9602 plakalı aracıyla drift yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine çalışma başlattı.

Polis ekiplerince yakalanan sürücü Jeyhun S'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift yapmak" maddesinden 9 bin 125 lira para cezası kesildi. Son 5 yıl içinde iki defa drift yaptığı için sürücünün ehliyeti de daimi olarak iptal edildi.

Sürücü, hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılması için Çekmeköy Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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Son dakika haber: İSTANBUL-TUZLA'DA DRİFT YAPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAZAYA YOL AÇTI Son dakika haber: İSTANBUL-TUZLA'DA DRİFT YAPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAZAYA YOL AÇTI Çekmeköy'de trafikte drift yaptı; ehliyetine el konuldu Çekmeköy'de trafikte drift yaptı; ehliyetine el konuldu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da drift yapan sürücünün ehliyeti iptal edildi - Son Dakika

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