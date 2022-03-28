İstanbul'da drift yapan sürücüye 10 bin 302 lira ceza kesildi - Son Dakika
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İstanbul'da drift yapan sürücüye 10 bin 302 lira ceza kesildi

28.03.2022 10:02

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde drift yapan sürücüye 10 bin 302 lira ceza uygulanarak ehliyetine el konuldu.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde drift yapan sürücüye 10 bin 302 lira ceza uygulanarak ehliyetine el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 26 Mart'ta Ümraniye'de aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren, görüntülerini sosyal medyada paylaşan şüpheliye yönelik çalışma başlattı.

İncelenen görüntülerden plaka bilgileri tespit edilen aracı K.I'nın kullandığı belirlendi. Şüpheli K.I, sivil trafik ekiplerince gözaltına alındı.

Adli işlem başlatılan zanlının ehliyetine iki ay süreyle el konuldu.

Şüpheli K.I'ya "drift yapmak suretiyle trafiği tehlikeye düşürmek" suçundan 9 bin 125 lira, "sürücü belgesini yanında bulundurmamak"tan 427 lira, "tescil plakasında değişiklik yapmak" suçundan 750 lira olmak üzere 10 bin 302 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul'da drift yapan sürücüye 10 bin 302 lira ceza kesildi
İstanbul'da drift yapan sürücüye 10 bin 302 lira ceza kesildi
İstanbul'da drift yapan sürücüye 10 bin 302 lira ceza kesildi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da drift yapan sürücüye 10 bin 302 lira ceza kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da drift yapan sürücüye 10 bin 302 lira ceza kesildi - Son Dakika
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