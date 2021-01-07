İstanbul'da drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira para cezası uygulandı - Son Dakika

Ayrıca Baran Ö'nün sürücü belgesi 2 ay süre ile geçici olarak geri alındı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, şüpheli Baran Ö.'yü yakalandı. Sürücüye drift yapmaktan 6 bin 700 lira para cezası uygulandı. 34 EH 5546 plakalı araç, 60 gün süre ile trafikten men edildi.

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