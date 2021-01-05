Drift yapan sürücüye 9 bin 870 lira para cezası uygulandı - Son Dakika

Güngören'de, plakasız araçla drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücü gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, 20 Aralık'ta Genç Osman Caddesi'nde bir sürücünün plakasız araçla drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, sürücü Şakir Y'yi yakaladı.

Şakir Y'ye tescilli aracı plakasız kullanmaktan 2 bin 81, trafiği tehlikeye düşürmekten 288, abartı egzozdan 1228, trafik güvenliği ve düzenine uymamaktan 132, driftten 6 bin 141 lira olmak üzere toplam 9 bin 870 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, 34 JOP 97 plakalı aracın eksiklerinin giderilmesi için 7 günlük izin belgesi düzenlendi.

Aday sürücü olduğu belirlenen Şakir Y'nin sürücü belgesi, daimi olarak iptal edildi.

Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan gözaltına alınan Şakir Y. adli işlem yapılmak üzere Güngören Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.?