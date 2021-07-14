İstanbul'da drift yaptığı belirlenen sürücüye 6 bin 700 lira ceza uygulandı - Son Dakika

Beylikdüzü'nde, drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücüye 6 bin 700 lira para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, bir araç sürücüsünün ilçede drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, şüpheli M.M.E'yi yakaladı.

Sürücüye Karayolları Trafik Kanununca drift yapmaktan 6 bin 700 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca M.M.E'nin sürücü belgesi 60 gün süre ile geçici olarak geri alındı.

Sürücü, "kara, deniz veya demir yolu ulaşım araçlarını, kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmekten" dolayı adli işlem için Beylikdüzü Gürpınar Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.