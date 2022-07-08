İstanbul'da dron destekli trafik denetimi - Son Dakika
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İstanbul'da dron destekli trafik denetimi

08.07.2022 15:42
İstanbul'da dron destekli trafik denetimi

Kurban Bayramı tedbirleri kapsamındaki dron destekli denetimde emniyet şeridi ihlali yapan ve en sol şeridi kullanan kamyon sürücülerine para cezası uygulandı.

Kurban Bayramı tedbirleri kapsamındaki dron destekli denetimde emniyet şeridi ihlali yapan ve en sol şeridi kullanan kamyon sürücülerine para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, TEM Güney Yol Dudullu Kavşağı Çamlıca Gişeleri Ankara istikametinde denetim yapıldı.

Dron kamerası tarafından trafik kurallarına uymayan sürücüler tespit edildi.

Denetimde, emniyet şeridi ihlali yapan ve en sol şeridi kullanan kamyon sürücülerine 1823 lira para cezası verildi.

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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da dron destekli trafik denetimi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul'da dron destekli trafik denetimi - Son Dakika
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