İstanbul'da drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi - Son Dakika

İstanbul'da drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi

Fatih'te, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince drone destekli denetim yapıldı.

Fatih'te, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince drone destekli denetim yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince, Sirkeci arabalı vapur iskelesinin önünde, gerçekleştirilen havadan drone destekli denetimlerde, kurallara uymayan sürücüler belirlenirken tam kapanmadan muaf olan sürücülerin izin ve seyahat belgeleri kontrol edildi. Emniyet kemerini takmadığı tespit edilen sürücüye 144 lira, ehliyetini yanında bulundurmayan başka bir sürücüye ise 314 lira cezai işlem uygulandı. Denetim gün içerisinde kentin farklı noktalarında devam edecek.

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