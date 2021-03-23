Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

23.03.2021 08:15

Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon başlattı. Önceden belirlenen 23 adrese giren ekipler çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuzla'da daha önceden tespit edilmiş 23 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Sabah saat 06.00 sıralarında başlayan operasyonda 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları hedef alındı. Drone destekli yapılan operasyona Özel Harekat ekipleri de katıldı.

Polis köpekli arama

Narkotik ekipleri daha önce yaptıkları bir yıllık çalışmalar neticesinde tespit ettikleri şüphelilerin kaldığı 23 adresi belirledi. Sabah saatlerinde operasyon başladı. Ekipler belirlenen adreslere girerken bazı adreslerde polis köpekleriyle arama yaptı. Çok sayıda şüpheli gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürdü. - İSTANBUL

Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Uyuşturucu Operasyonu, İstanbul, Gözaltı, Drone, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çatıdan ip sarkıtarak girdiği evde, boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü Survivor 2021 yarışmacıları, tuvalet ödülünü kazanmak için kıyasıya mücadele etti Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu Zlatan Ibrahimovic, İsveç Milli Takımı'nın basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı ABD'de bir şirket 24 saat boyunca ekrana bakmayacak kişilere 17 bin lira verecek Moody's'ten kritik Türkiye değerlendirmesi: Sürpriz TCMB başkanı değişikliği not baskısını artırır Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak F.Bahçelilerin sevgilisi geri döndü! Şimdi gözler yönetimin alacağı kararda
ABD'de süpermarkete silahlı saldırı: 1'i polis 10 kişi hayatını kaybetti ABD'de süpermarkete silahlı saldırı: 1'i polis 10 kişi hayatını kaybetti         
08:03
Polis memuru tartıştığı sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti Polis memuru tartıştığı sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti         
07:38
Koronavirüs vakalarının arttığı 5 ilde eğitime 14 gün ara verildi Koronavirüs vakalarının arttığı 5 ilde eğitime 14 gün ara verildi         
00:05
AB, Türkiye'ye aba altından sopa gösterdi: Yaza kadar takip edeceğiz AB, Türkiye'ye aba altından sopa gösterdi: Yaza kadar takip edeceğiz         
23:35
Orlando Bloom'dan cinsel hayatıyla ilgili samimi itiraf Orlando Bloom'dan cinsel hayatıyla ilgili samimi itiraf         
22:43
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden işçi maaşlarına yüzde 47 zam Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden işçi maaşlarına yüzde 47 zam         
21:42
Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! İsmail Balaban'a 'bırak gel' çağrısı Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! İsmail Balaban'a 'bırak gel' çağrısı         
21:19
Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire, serbest bırakıldı Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire, serbest bırakıldı         
20:42
AK Partili Bülent Turan'dan Ayasofya İmamı'na tepki: Bu mecrada olmanızın kimseye faydası yok AK Partili Bülent Turan'dan Ayasofya İmamı'na tepki: Bu mecrada olmanızın kimseye faydası yok         
20:14
Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak         
19:37
Futbol sahalarında böylesi çok az görülür! Attığı gol izleyenlerin ağzını açık bıraktı Futbol sahalarında böylesi çok az görülür! Attığı gol izleyenlerin ağzını açık bıraktı         
19:01
Yalnızlığından dem vuran Bahar Candan kiralık arkadaş arıyor Yalnızlığından dem vuran Bahar Candan kiralık arkadaş arıyor         
18:07
Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı         
17:48
Popstar Ajdar'ın konser isteklerini duyan şaştı kaldı Popstar Ajdar'ın konser isteklerini duyan şaştı kaldı         
17:36
Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü         
15:39
Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı         
15:28
Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü         
14:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 08:25:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei