Son Dakika Haberleri: İstanbul'da "drone"lu bayram trafiği denetimi
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul'da "drone"lu bayram trafiği denetimi

35 dakika önce

Emniyet Genel Müdürlüğünün, "Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri" kapsamında drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi.

İstanbul'da
Emniyet Genel Müdürlüğünün, "Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri" kapsamında drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi.
Alınan bilgiye göre, 31 Mayıs ve 9 Haziran tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerince yapılacak olan, helikopter destekli şehirlerarası yollarda drone denetimi ve trafik uygulaması Çamlıca gişelerinde başladı.
Uygulama sırasında, trafiğin yoğun olduğu yollarda kural ihlali yapan sürücüler havadan tespit edilerek ekiplere bildirildi.
Hatalı oldukları belirlenen sürücüleri Çamlıca gişelerinde durduran ekipler, bu kişilere ceza tutanaklarını tebliğ ederek, trafik kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.
Trafik uygulamasında hatalı sollama yapan, kurallara aykırı şerit değiştiren ve emniyet şeridi kullanan sürücülerin tespiti yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:26 Kaynak: AA
Emniyet Genel Müdürlüğü, Çamlıca, Ramazan Bayramı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Ahmet Kurtuluş'a 5 yaşındaki oğlunun önünde 2 kurşun! Binali Yıldırım'dan İstanbullulara yeni vaatler Dışişleri Bakanlığı, S-400 ile ilgili dedikodulara son noktayı koydu: Erteleme yok Türkiye'ye yılın ilk 4 ayında 8 milyon 735 bin 268 yabancı ziyaretçi geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 13:01:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da "drone"lu bayram trafiği denetimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]