İstanbul'da düğün eğlencelerinde dehşete düşüren görüntüler - Son Dakika

İstanbul'da düğün eğlencelerinde dehşete düşüren görüntüler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın düğün eğlencelerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı ve maske kullanılmadığına dair açıklama yapmasına rağmen İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler kaydedildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın düğün eğlencelerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı ve maske kullanılmadığına dair açıklama yapmasına rağmen İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler kaydedildi. Mega kentin çeşitli ilçelerinde düğün için korona virüs salgınına rağmen bir araya gelen gruplar, hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekti. Konvoy halinde trafiğe çıkan magandalar, yolları kesip meşaleler yakıp ortalığı dumana boğarken, patinaj çekerek de terör estirdi. Polis mega kentin altını üstüne getiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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Türkiye'de korona virüsüyle mücadelede kapsamında alınan önlemler sayesinde yaklaşık 3 ay sonra normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı. 1 Haziran'dan itibaren uygulamaya koyulan normalleşme sonrası uyulması gereken kurallar ve önlemlere rağmen celp döneminin gelmesiyle birlikte İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gruplar, düğün eğlencesi adı altına bir araya geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın düğün eğlencelerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı, maske kullanılmadığını belirterek, "Eğlencelerin kaygı verici yakınlıkta gerçekleştiği haberleri geliyor. Meydanı gelinle damada bırakın. Maske takmak zorunda kalmadan eğlensinler. Siz kuralları çiğnerseniz, bizim düğünümüzde oldu diye üzülürler" açıklamasında bulunmasına rağmen İstanbul'da yine dehşete düşüren görüntüler kaydedildi.

Kuralları hiçe sayıp halay çektiler, patinajla terör estirdiler

Şişli, Bakırköy ve Sultanbeyli başta olmak üzere çeşitli ilçelerdeki semtlerde toplanan kalabalık gruplar, ilk olarak yüksek sesli müzikler eşliğinde onlarca uyarıya rağmen hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekmeye başladı. Gruptakiler ellerine aldıkları meşalelerle ortalığı dumana boğdu. Semtteki eğlencelerin ardından araçlarına binen grup konvoy halinde trafiğe çıktı. Bir süre sonra yolu trafiğe kapatan gruptakiler, araçlarla patinaj çekerek terör estirdi. Yollarda dörtlü sinyalleri yakarak şeritlere dağılan grup, trafiği yavaşlatarak hem kendi hem de vatandaşların canlarını tehlikeye attı. Trafikte yol kesip drift de yapan magandalar, mega kentin adeta altını üstüne getirdi.

Emniyet magandaların peşinde

Kentte tozu dumana katan magandalar tüm bu yaptıklarını kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yol kapatıp trafiği tehlikeye sokan, meşaleler yakarak ortalığı dumana boğan ve çevreye rahatsızlık veren o magandaları yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Fahrettin Koca, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 09:31 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da düğün eğlencelerinde dehşete düşüren görüntüler - Son Dakika
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