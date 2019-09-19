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İstanbul'da düğün konvoyunda şoke eden görüntüler kamerada

18 dakika önce

İstanbul E-5 karayolu Sefaköy mevkisindeki bir düğün konvoyunda şoke eden görüntüler kaydedildi.

İstanbul E-5 karayolu Sefaköy mevkisindeki bir düğün konvoyunda şoke eden görüntüler kaydedildi. Konvoy halinde trafiğe çıkan lüks otomobilli magandalar, karayolunda ve alt geçitlerde tabancalarla ateş açtı. Bununla da yetinmeyen magandalar, meşaleler yakarak ortalığı dumana boğarken Florya'da ise trafiği keserek abartı egzozla ve polis sireniyle gürültü çıkarttı. O anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı.

İstanbul'da geçtiğimiz Pazar günü saat 15.30 sıralarında düğün için toplanan otomobilli bir grup maganda, damat arkadaşlarıyla Sefaköy'e giderek gelini aldı. Burada bir süre bekleyen magandalardan biri, eline aldığı tabanca ile binaların arasında güpegündüz havaya defalarca ateş açtı. Ardından grup, salona gitmek üzere konvoy halinde E-5 karayoluna bağlandı.

TRAFİĞİ KESİP ABARTI EGZOZLA GÜRÜLTÜ ÇIKARTTILAR

Gelin arabası olan cipin sürücüsü, araca bağlı olan polis sirenini açarak yolda seyrederken, magandalardan biri karayolunda meşale yakarak ortalığı dumana boğdu. Florya mevkisinde gelindiği esnada ise aracını durduran sürücünün yanındaki inerek yola trafiğe kesti. Trafikte yapmadıklarını bırakmayan magandalar, araçlarında takılan olan abartı egzozlarla trafiğin adeta altını üstüne getirdi.

KARAYOLUNDA TABANCALARLA ATEŞ AÇTILAR

Bunlarla da yetinmeyen magandalardan biri, konvoy halinde karayolunda seyrettikleri esnada tabanca ile güpegündüz defalarca ateş açtı. Alt geçide girdikleri sırada da ateş eden magandalar, trafik birbirine kattı. Dörtlü sinyalleri yakarak yavaş bir hızda seyreden grup, karayolunda uzun araç kuyruklarının da oluşmasına neden oldu. Magandalar o anları kaydedip ve kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, mega kentte adeta terör estiren magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

İstanbul'da düğün konvoyunda şoke eden görüntüler kamerada

İstanbul, Sefaköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:51 Kaynak: İHA
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(Özel) İstanbul'da düğün konvoyunda şoke eden görüntüler kamerada
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