İstanbul'da düğün ve asker eğlencelerinde magandalar sahnedeydi - Son Dakika

İstanbul'da düğün ve asker eğlencelerinde magandalar sahnedeydi

İstanbul\'da düğün ve asker eğlencelerinde magandalar sahnedeydi
Son Güncelleme: 10.09.2023 19:05

İstanbul'da düzenlenen düğün ve asker eğlencelerinde magandaların yaptığı silah sesleri ve trafiği kapama olayları yaşandı. Magandaların tehlikeli davranışlarına karşı cezalar kesildi.

İSTANBUL'da düzenlenen düğün ve asker eğlencelerinde yine magandalar sahnedeydi. Kimi tabancayla, kimi otomatik tüfekle havaya ateş etti. Kağıthane-Dolmabahçe Tüneli'nde ise, asker eğlencesi yapan magandalar tüneli trafiğe kapattı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul'da düzenlenen düğün ve asker eğlencelerine yine magandaların gölgesi düştü. Beykoz'da bulunan Halil Ulukurt Tüneli'nin girişinde yolu kapatan düğün konvoyundan bir kişi otomatik tüfekle havaya defalarca ateş etti. Esenler'de ise düğün sırasında silah sesleri duyuldu. Düğün eğlencesini cep telefonu ile çeken bir vatandaş silah seslerinin duyulmasının ardından panikle içeri kaçtı. Kağıthane-Dolmabahçe Tüneli'nde de görüntüler değişmedi. Asker eğlencesi yapan motosikletliler tüneli trafiğe kapattı.

TRAFİĞİ DURDURUP HALAY ÇEKENLERE 13 BİN LİRA CEZA

Eyüpsultan'da ise 7 Eylül'de düğün konvoyu sırasında Saya Yokuşu mevkiinde yolu kapatarak halay çekenlerin görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce başlatılan çalışma sonucunda, yolu kapatan araçların sürücüleri oldukları belirlenen İ.E.Ş., M.D., T.Ö., S.K., B.K. ve S.K. yakalandı. Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'na göre; kol ve grup halinde araç kullanırken, araçlar arasında yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklığı bırakmamaktan 436 lira, taşıt yolu üzerinde duraklamanın trafik işareti ile yasak olduğu belirtilen yerde duraklamaktan dolayı 436 lira, araçlarını zorunlu neden olmadıkça diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde hız sınırının çok altında sürmekten dolayı 436 lira, kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç sürmekten 436 lira, yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek davranışta bulunmasından dolayı 436 lira olmak üzere toplam 13 bin 80 lira ceza yazıldı. Ayrıca 5 sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan da işlem yapıldı.

Kaynak: DHA

İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da düğün ve asker eğlencelerinde magandalar sahnedeydi - Son Dakika


Son Dakika
21:00 Yolda yürüyen kadını kucaklayıp arabaya atarak kaçırmıştı! Gerçek bambaşka çıktı
20:28 Cenaze namazı için toplanan kalabalığın arasına dalarak 6 kişinin ölümüne sebep olan kamyon şoförü tutuklandı
19:31 Boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını öldürüp aynı silahla intihar etti
19:08 Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 122'ye yükseldi
18:08 Kılıçdaroğlu'ndan 100. yıl videosundaki EOKA fotoğrafına ilişkin açıklama: Nasıl gömüldüklerini anlatan bir karedir
18:03 Kazada kaskı başından çıkan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
17:56 Son Dakika: 2023 FIBA Dünya Kupası'nda Sırbistan'ı 83-77 yenen Almanya şampiyon oldu
17:29 Son Dakika! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Mansur Yavaş bizim belediye başkanımızdır ve adayımızdır
17:10 El ele, göz göze! Hakan Sabancı ve Hande Erçel'den romantik gün batımı pozu
17:01 CHP Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu'dan ''EOKA'' açıklaması: Algı operasyonu yapılmaya çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2023 21:20:34. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da düğün ve asker eğlencelerinde magandalar sahnedeydi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement