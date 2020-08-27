İstanbul'da düğünde drift yapan trafik magandası yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da düğünde drift yapan trafik magandası yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da bir düğünde drift yapan trafik magandası yakalandı. Gözaltın alınan sürücüye 8 bin 614 TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul'da bir düğünde drift yapan trafik magandası yakalandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince yapılan çalışmada; 41 AED 862 plakalı araç sürücü S.K.'ye, 2918 saylı K.T.K'nın 67/1-d (Herhangi bir zorunluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmek suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi (drift) veya kendi etrafında döndürülmesi) suçundan 6 bin 141 TL, 36/3-A (ehliyetsiz araç kullanmak) suçundan 2 bin 473 TL olmak üzere toplam 8 bin 614 TL idari para cezası uygulandı.

Sürücü S. K. 'a TCK 179/2 maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Sefaköy Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.