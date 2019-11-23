Son Dakika Haberleri: İstanbul'da "Duman 8" uygulamasında iş yerleri denetlendi
Son Dakika Güncel İstanbul'da 'Duman 8' uygulamasında iş yerleri denetlendi - Son Dakika

İstanbul'da "Duman 8" uygulamasında iş yerleri denetlendi

6 saat önce

İstanbul'da kaçak sigara ve tütün satışını önlemek için yapılan "Duman 8" uygulaması kapsamında, Kadıköy ve Sancaktepe'de iş yerleri denetlendi.

İstanbul'da

İstanbul'da kaçak sigara ve tütün satışını önlemek için yapılan "Duman 8" uygulaması kapsamında, Kadıköy ve Sancaktepe'de iş yerleri denetlendi.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı doğrultusunda, Kadıköy ve Sancaktepe ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, iki ilçede sigara ve tütün satışı yapan iş yerlerinde uygulama yaptı.

Kaçak sigara ve tütün satışı yaptığı belirlenen Kadıköy'deki 16, Sancaktepe'deki 5 iş yerine işlem yapılırken, 4 iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

İş yerlerinde ele geçirilen 141 kilo 500 gram tütün, 27 kilo 500 gram nargile tütünü, 200 gram pipo tütünü, 900 mililitre elektronik sigara likidi, 40 paket katı elektronik sigara likidi, 18 bin 800 boş makaron, 13 bin 380 dolu makaron, 765 puro ve 23 paket sigaraya ele konuldu.

Haklarında adli işlem yapılan ve para cezası uygulanan 11 kişi, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sancaktepe, İstanbul, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 05:50 Kaynak: AA
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