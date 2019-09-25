Son Dakika Haberleri: İstanbul'da "dumansız araç uygulaması" (2) (zeytinburnu)
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İstanbul'da "dumansız araç uygulaması" (2) (zeytinburnu)

1 saat önce

İSTANBUL'da 'Dumansız araç uygulaması' adı altında düzenlenen denetimlerde polis ekipleri sürücülerin sigara yasağına uyup uymadıklarını denetledi.

İstanbul'da

İSTANBUL'da  'Dumansız araç uygulaması' adı altında düzenlenen denetimlerde polis ekipleri sürücülerin sigara yasağına uyup uymadıklarını denetledi.

Denetim noktalarından birisi de Ataşehir'de oldu. Ekipler, sürücülerin sigara yasağına uyup uymadıkları denetledi. Denetimlerde araçlarda sigara içen sürücülere 153 lira ceza kesildi. Denetimlere özel harekat polisleri de katılırken, polis helikopteri de destek verdi. Polis tarafından durdurulan bir sürücü, "Sigara içilmesinden dolayı kesildi. Araçlarda sigara içilmesin. Mantıklı bir uygulama" diye konuştu. Başka bir sürücü ise "sigara içtiğim için çevrildik. Sürpriz oldu bana "diye konuştu.

Polis, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:51 Kaynak: DHA
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