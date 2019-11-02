Son Dakika Haberleri: İSTANBUL'DA DÜN AKŞAM "ÇAKAR" DENETİMLERİ YAPILDI
Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA DÜN AKŞAM 'ÇAKAR' DENETİMLERİ YAPILDI

İSTANBUL'DA DÜN AKŞAM "ÇAKAR" DENETİMLERİ YAPILDI

7 saat önce

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL, DHAYetkisiz çakar kullanımının önüne geçmek için dün akşam saatlerinde İstanbul genelinde denetimler yapıldı.

İSTANBUL'DA DÜN AKŞAM

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL, DHA

Yetkisiz çakar kullanımının önüne geçmek için dün akşam saatlerinde İstanbul genelinde denetimler yapıldı. Usulsüz şekilde çakar lamba kullandıkları belirlenen sürücülere 2 bin 4 TL para cezası kesildi ve araçları trafikten men edildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yetkisiz çakar kullanımıyla ilgili İstanbul genelinde denetimler gerçekleştirdi. Denetimler sırasında trafik polislerinin yakalarında sesli ve görüntülü kayıt yapan, uzun süre çalışmaya uygun, GSM hatları üzerinden anlık veri ileten 'Giyilebilir Kamera' da devredeydi.

2 BİN 4 LİRA CEZA KESİLDİ

Yetkisiz çakar kullanan kişilere 2 bin 4 liraya kadar idari yaptırım uygulandı, çakar lambaların takılı olduğu araçlar trafikten men edildi. Zeytinburnu D-100 Karayolu Edirne istikametinde yapılan denetimlerde yetkisiz çakar lamba kullanıldığı tespit edilen 2 araca ceza kesildi.

Görüntü Dökümü:

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-Denetleme yapan trafik polisi

-Emniyet şeridinde durdurulan araçlar

-Yetkisiz çakar lamba kullanılan araçlar

-Trafik ekibinin ceza yazması

-Genel ve detay görüntüler


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 09:36 Kaynak: DHA
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