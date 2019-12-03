Son Dakika Haberleri: İstanbul'da, Dünya Engelliler Günü kapsamında Okçuluk Turnuvası gerçekleştirildi
Son Dakika Güncel İstanbul'da, Dünya Engelliler Günü kapsamında Okçuluk Turnuvası gerçekleştirildi - Son Dakika

İstanbul'da, Dünya Engelliler Günü kapsamında Okçuluk Turnuvası gerçekleştirildi

6 saat önce

Güngören Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ata Sporları Konfederasyonu iş birliğiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Geleneksel Okçuluk Turnuvası düzenlendi.

İstanbul'da, Dünya Engelliler Günü kapsamında Okçuluk Turnuvası gerçekleştirildi, System.String[]

Güngören Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ata Sporları Konfederasyonu iş birliğiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Geleneksel Okçuluk Turnuvası düzenlendi.

Tozkoparan Spor Salonunda gerçekleşen etkinlikte, özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti veren bir merkezin öğrencileri spor ve sanatsal gösteriler sundu. Daha sonra engelli okçuların katılımıyla turnuva gerçekleştirildi.

Turnuva sonunda okçuluk da dahil olmak üzere ata sporları alanında çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalya verildi.

Güngören İlçe Spor Müdürü Remzi İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aile bireylerinin sağlıklı yaşamak için spor konusunda birbirlerini teşvik etmesi gerektiğini söyledi.

Ailelerin çocuklarıyla spor yapması için çalışma yürüttüklerini dile getiren İlhan, şöyle konuştu:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde de Ata Sporları Konfederasyonu, Güngören Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz ile Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Türkiye'de ilk defa engelli sporcularımızla Okçuluk Turnuvası yaptık. Turnuvaya Balıkesir, Niğde, Ümraniye, Güngören ve Beyoğlu'ndan da katılım oldu. Daha önce de engellilerimizin katıldığı farklı yarışmalar gerçekleştirmiştik. Masa tenisi, voleybol maçları, halk oyunları gösterileri yapıldı. Hedefimiz, toplumun bütün kesimlerine spor yaptırmak."

Etkinliğe, Güngören Kaymakamı Zeyit Şener, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, öğretmenler ve veliler katıldı.

Dünya Engelliler Günü, Güngören, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:16 Kaynak: AA
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