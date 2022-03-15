İstanbul'da "dur" ihtarına uymayan otomobilin çarptığı 3 polis yaralandı - Son Dakika
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İstanbul'da "dur" ihtarına uymayan otomobilin çarptığı 3 polis yaralandı

15.03.2022 20:59
İstanbul'da "dur" ihtarına uymayan otomobilin çarptığı 3 polis yaralandı

Beşiktaş'taki uygulamada "dur" ihtarına uymayan otomobilin çarptığı 3 polis yaralandı.

Beşiktaş'taki uygulamada "dur" ihtarına uymayan otomobilin çarptığı 3 polis yaralandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Zorlu Tünel çıkışı Mecidiyeköy istikametinde uygulama yapan polis ekipleri, M.E'nin kullandığı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya çalışan şüpheli, kontrol noktasındaki başka bir otomobil ile görevli polisler A.G, Ö.S. ve Y.Ç'ye çarptı.

Olay yerinden otomobiliyle uzaklaşmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalanan M.E'nin aracında yapılan aramada 1,2 gram kokain ve 5 paket halinde 11 gram esrar ele geçirildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul'da dur ihtarına uymayan otomobilin çarptığı 3 polis yaralandı

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Mecidiyeköy, Beşiktaş, İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 'dur' ihtarına uymayan otomobilin çarptığı 3 polis yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da "dur" ihtarına uymayan otomobilin çarptığı 3 polis yaralandı - Son Dakika
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