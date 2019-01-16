Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Durdurulan Minibüste 24 Mülteci Yakalandı

İstanbul'da Durdurulan Minibüste 24 Mülteci Yakalandı

1 saat önce

İstanbul'da durdurulan minibüste 24 mülteci yakalandı Yunanistan'a gitmek isteyen Afganistan uyruklu mülteciler İstanbul'da yakalandı 1 hafta önce cezaevinden çıktı, yine aynı suçtan yakalandıİSTANBUL - İstanbul'da şüphe üzerine durdurulan bir minibüste Yunanistan'a gitmeleri için...

İstanbul'da durdurulan minibüste 24 mülteci yakalandı
Yunanistan'a gitmek isteyen Afganistan uyruklu mülteciler İstanbul'da yakalandı
1 hafta önce cezaevinden çıktı, yine aynı suçtan yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da şüphe üzerine durdurulan bir minibüste Yunanistan'a gitmeleri için Zeytinburnu'ndan alınarak Pendik'e götürüldüğü öğrenilen Afganistan uyruklu 7'si çocuk 24 mülteci yakalandı. Mülteci taşıma suçundan cezaevinde bulunan minibüs sürücüsünün 1 hafta önce tahliye edildiği öğrenilirken, mülteciler polis merkezine götürüldü.
Olay, akşam saatlerinde Kağıthane Hasdal Kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Hasdal Kavşağına doğru ilerleyen Adem Ö. idaresindeki 34 BFG 389 plakalı minibüsü şüphe üzerine durdurdu. Minibüste bulunanların aşağıya inmesini söyleyen polis ekipleri, araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda Yunanistan'a gitmeleri için Zeytinburnu'ndan alınarak Pendik'e götürüldüğü öğrenilen Afganistan uyruklu 7'si çocuk 24 mülteci yakalandı. Minibüs sürücüsü Adem Ö. ekipler tarafından gözaltına alınırken, mülteciler polis merkezine götürüldü. Yapılan sorgularda minibüsün sigorta ve muayenesinin olmadığı belirlenirken, ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilen mülteciler, İl Göç İdaresine götürüleceği öğrenildi.
1 hafta önce cezaevinden çıktı yine aynı suçtan yakalandı
Hasdal Kavşağında minibüste 24 tane mülteciyi taşıdığı sırada yakalanan Adem Ö. İsimli sürücünün daha önceden aynı suçtan cezaevine girdiği tespit edildi. Cezaevinde yatmasına rağmen uslanmayan sürücü Adem Ö.'nün bir hafta önce cezaevindeki süresini tamamlayıp tahliye edildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:30 Kaynak: İHA

Afganistan, Yunanistan, İstanbul, 3. Sayfa
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