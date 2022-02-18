İstanbul'da duvara çarpan tır trafiği aksattı - Son Dakika

İstanbul Tuzla'da duvara çarpan tır, trafik akışında aksamalara neden oldu.

İçmeler Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi'nde yağışın etkili olduğu yolda Murat Yaşar idaresindeki 34 EPZ 906 plakalı tır, Tuzla Jandarma Komando Tabur Komutanlığının duvarına çarptı.

Tır sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza nedeniyle yol, Tuzla D-100 kara yolu yönünde trafiğe kapatıldı.

Trafik akışı karşı şeritten çift yönlü sağlanıyor.