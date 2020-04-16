İstanbul'da duyarlı gençler ormandaki sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika

İstanbul'da duyarlı gençler ormandaki sokak hayvanlarını besledi

Çatalca'da bir grup genç salgın nedeniyle aç kalan hayvanları besledi

İSTANBUL - Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların "Evde kalın" çağrılarına uyması sonrası sokak hayvanları aç kaldı. Çatalca'da ormanlık alana gelen bir grup genç aldıkları mamayla hayvanları besledi. Gençlerin duyarlı hareketi vatandaşlarını takdirini topladı.

Korona virüs salgını nedeniyle yetkililerin "Evde kalın" çağrılarına vatandaşlar büyük ölçüde uydu. Ancak vatandaşların evde kalması nedeniyle sokak hayvanları aç kaldı. Bu duruma duyarsız kalmayan Rıfat Ateşoğlu, arkadaşlarıyla buluşarak bir marketten mama satın aldı. Ardından otomobille Çatalca'daki ormanlık alana giden gençler, buradaki sokak hayvanlarını mama verdi. Oradaki yaşlı bir adam da gençlere yardım etti. Gençlerin bu hareketi vatandaşların takdirini topladı.