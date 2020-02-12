İstanbul'da Düzce'yi anlatacaklar - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da Düzce'yi anlatacaklar - Son Dakika

İstanbul'da Düzce'yi anlatacaklar

6 saat önce

Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, İstanbul'da düzenlenen "Adventure'20" 2. Macera Turizmi ve Sporları Turizmi Fuarında Düzce'yi tanıtacak.

İstanbul'da Düzce'yi anlatacaklar, System.String[]

Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, İstanbul'da düzenlenen "Adventure'20" 2. Macera Turizmi ve Sporları Turizmi Fuarında Düzce'yi tanıtacak.


Düzce Belediyesi, Düzce'nin farklı şehirlerde tanıtılması ve turizm faaliyetlerinin geniş kitlelere anlatılması konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen "Adventure'20" Macera Turizmi ve Sporları Fuarı'nda Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve TSO katkıları ile stand kurulacak. Macera tutkunları, sporcular ve doğa sporları kulüplerinin akın ettiği, Yeşiköy'de bulunan İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenecek fuarda Düzce'nin doğa sporları için uygun coğrafi yapısı ve macera arayanlar için en uygun yer olduğu ziyaretçilere anlatılacak. 13-16 Şubat tarihleri arasında 11: 00 ile 19: 00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak fuarda Düzce standı 11. Salonda A800 standında konuklarını ağırlayacak. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Düzce Valiliği, İstanbul, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da park tartışması: Defalarca araca çarptı, bahçeye uçtu
(Havadan görüntülerle) TÜRKİYE'NİN İLK ATATÜRK ANITI BAKIMSIZLIK İÇİNDE Adnan Oktar suç örgütünün üyesi elbise dolabında yakalandı Son anket yayınlandı! 3 parti baraj altında kalıyor

Son Dakika Haberleri
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 22:42:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da Düzce'yi anlatacaklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]