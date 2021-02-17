İstanbul'da düzenlenecek Balkan Salon Şampiyonası'na 18 ülkeden 236 atlet katılacak

İstanbul'da 20 Şubat'ta yapılacak 26. Büyükler Balkan Salon Şampiyonası'na 18 ülkeden toplam 236 atlet katılacak.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atletizm Milli Takım'ın 53 atletle katılacağı tek günlük organizasyonda 24 branşta madalyalar sahibini bulacak.
Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleşecek organizasyona katılacağını bildiren ülkeler ve katılım sayıları şöyle:
"Arnavutluk (3), Azerbaycan (4), Bosna-Hersek (8), Bulgaristan (26), Gürcistan (1), Hırvatistan (17), Karadağ (2), Kıbrıs RK (5), Kosova (6), Kuzey Makedonya (2), Moldova (6), Romanya (36), Sırbistan (12), Slovenya (20), Türkiye (53), Ukrayna (24), Ermenistan (1), Yunanistan (10)."
Organizasyonda yarışacak milli sporcular ise şunlar:
Erkekler:
60 metre: Kayhan Özer, Umut Uysal
400 metre: Berke Akçam, İlyas Çanakçı
800 metre: Murat Yalçınkaya, Abdullah Özdemir
1500 metre: Devrim Kazan, Abdurrahman Gediklioğlu
3000 metre: Cihat Ulus, İslam Taşçı
60 metre engelli: Mikdat Sevler, Furkan Aktaş
Uzun atlama: Necati Er, Muammer Demir
Üç adım atlama: Can Özüpek, Mert Çiçek
Yüksek atlama: Alperen Acet, Enes Talha Şenses
Sırıkla atlama: Ersu Şaşma, İlkay Aydemir
Gülle atma: Murat Gündüz, Alperen Karahan
4×400 metre: Batuhan Altıntaş, Yavuz Can, Kubilay Ençü, Oğuzhan Kaya, Akın Özyürek, İsmail Nezir, Ali Aksu
Kadınlar
60 metre: Zülha Armutçu, Yudum İliksiz
400 metre: Emel Şanlı, Nevin İnce
800 metre: Tuğba Toptaş, Aslı Arık
1500 metre: Emine Hatun Tuna-Mechaal, Rahime Tekin
3000 metre: Gamze Bulut Duvar, Burcu Subatan
60m engelli: Yaren Yıldırım
Uzun atlama: Emine Selda Kırdemir
Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz, Beyza Gülenç
Yüksek atlama: Buse Savaşkan, Kadriye Aydın
Sırıkla atlama: Mesure Tutku Yılmaz, Buse Arıkazan
Gülle atma: Emel Dereli, Pınar Akyol
4×400 metre: Zeynep Kuran, Elif Polat, Ecem Ece, Ezgi Kol
Kaynak: AA
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