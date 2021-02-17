İstanbul'da düzenlenecek Balkan Salon Şampiyonası'na 18 ülkeden 236 atlet katılacak - Son Dakika

İstanbul'da düzenlenecek Balkan Salon Şampiyonası'na 18 ülkeden 236 atlet katılacak

17.02.2021 18:33
İstanbul'da düzenlenecek Balkan Salon Şampiyonası'na 18 ülkeden 236 atlet katılacak, System.String[]

İstanbul'da 20 Şubat'ta yapılacak 26. Büyükler Balkan Salon Şampiyonası'na 18 ülkeden toplam 236 atlet katılacak.

İstanbul'da 20 Şubat'ta yapılacak 26. Büyükler Balkan Salon Şampiyonası'na 18 ülkeden toplam 236 atlet katılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atletizm Milli Takım'ın 53 atletle katılacağı tek günlük organizasyonda 24 branşta madalyalar sahibini bulacak.

Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleşecek organizasyona katılacağını bildiren ülkeler ve katılım sayıları şöyle:

"Arnavutluk (3), Azerbaycan (4), Bosna-Hersek (8), Bulgaristan (26), Gürcistan (1), Hırvatistan (17), Karadağ (2), Kıbrıs RK (5), Kosova (6), Kuzey Makedonya (2), Moldova (6), Romanya (36), Sırbistan (12), Slovenya (20), Türkiye (53), Ukrayna (24), Ermenistan (1), Yunanistan (10)."

Organizasyonda yarışacak milli sporcular ise şunlar:

Erkekler:

60 metre: Kayhan Özer, Umut Uysal

400 metre: Berke Akçam, İlyas Çanakçı

800 metre: Murat Yalçınkaya, Abdullah Özdemir

1500 metre: Devrim Kazan, Abdurrahman Gediklioğlu

3000 metre: Cihat Ulus, İslam Taşçı

60 metre engelli: Mikdat Sevler, Furkan Aktaş

Uzun atlama: Necati Er, Muammer Demir

Üç adım atlama: Can Özüpek, Mert Çiçek

Yüksek atlama: Alperen Acet, Enes Talha Şenses

Sırıkla atlama: Ersu Şaşma, İlkay Aydemir

Gülle atma: Murat Gündüz, Alperen Karahan

4×400 metre: Batuhan Altıntaş, Yavuz Can, Kubilay Ençü, Oğuzhan Kaya, Akın Özyürek, İsmail Nezir, Ali Aksu

Kadınlar

60 metre: Zülha Armutçu, Yudum İliksiz

400 metre: Emel Şanlı, Nevin İnce

800 metre: Tuğba Toptaş, Aslı Arık

1500 metre: Emine Hatun Tuna-Mechaal, Rahime Tekin

3000 metre: Gamze Bulut Duvar, Burcu Subatan

60m engelli: Yaren Yıldırım

Uzun atlama: Emine Selda Kırdemir

Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz, Beyza Gülenç

Yüksek atlama: Buse Savaşkan, Kadriye Aydın

Sırıkla atlama: Mesure Tutku Yılmaz, Buse Arıkazan

Gülle atma: Emel Dereli, Pınar Akyol

4×400 metre: Zeynep Kuran, Elif Polat, Ecem Ece, Ezgi Kol

Milli Takım, İstanbul, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İstanbul'da düzenlenecek Balkan Salon Şampiyonası'na 18 ülkeden 236 atlet katılacak - Son Dakika Spor


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