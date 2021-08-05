İstanbul'da düzenlenecek Robowars'a geri sayım başladı - Son Dakika

Türkiye'de mobil uygulama kontrollü robot yarıs¸ması formatının uygulanacagˆı Robowars.dev robotik yarıs¸masına geri sayım bas¸ladı. Mobiler.dev mobil yazılım toplulugˆu tarafından organize edilen ve ön bas¸vuruları 1 Mayıs'ta açılan yarıs¸ma, 18 Eylül'de I·stanbul'da Kolektif House Levent ev sahipligˆinde gerçekles¸tirilecek.

Gençlerin hem robotik ve mobil uygulama entegrasyonlarını ögˆrenebilmesini hem de egˆlenceli zaman geçirebilmesini amaçlayan yarıs¸mada 10 bin liralık ödül de sahibini bulacak. Kovid-19 kapsamında gerekli önlemlerin alınacagˆı yarıs¸ma, YouTube'dan canlı olarak da yayınlanacak.

HAZIRLIK SÜRECİ 1 EYLÜL'E KADAR DEVAM EDİYOR

Yarıs¸macılar, ön bas¸vuru sonrası 1 Eylül'e kadar olan yaklas¸ık 1 aylık süreçte robot ve mobil uygulama hazırlıklarına devam edebilecek. Yarıs¸mada ise hem savas¸acak robotun hem de robotu kontrol edecek mobil uygulamanın kodlanması s¸art kos¸ulacak. Robot - mobil uygulama entegrasyonu için bluetooth ya da wifi teknolojisi kullanılabilecek. Katılım için herhangi bir yas¸ sınırının bulunmadıgˆı yarıs¸mada takımlar ise en az 1, en fazla iki kis¸iden olus¸abilecek.

ROBOTLARIN TÜM KONTROLÜ YARIS¸MACILARIN ELİNDE OLACAK

Kurumdan edinilen bilgilere göre Sumo robot savas¸ı kategorisindeki etkinlikte digˆer robotu yarıs¸ma arenası dıs¸ına çıkaran robot bir üst tura yükselecek. Robowars.dev'i benzer etkinliklerden ayıran özellik ise arenada yer alacak robotların bizzat katılımcıların kendileri tarafından yazılmıs¸ uygulamalarla kontrol edilmesi. Beraberinde hem yazılım hem de donanım alanında yetenek isteyen bu kriter, anlık strateji degˆis¸iklikleriyle robotuna komutları gönderecek yarıs¸macıların marifetlerini sonuna kadar sergilemelerine olanak tanırken yarıs¸maya da heyecan katacak.

MOBİLER.DEV HAKKINDA

Etkinligˆin düzenleyicisi ve etkinlik sahibi Mobiler.dev Türkiye'de mobil yazılım ekosistemine katkı sagˆlamak amacıyla kurulan bir topluluk ve platformdur. Çalıs¸malarını mobiler.dev platformunda yayınlayan topluluk, mobil yazılımcıları ilgilendiren birçok konuda Türkçe içerikler sunmayı amaçlıyor. Ayrıca üniversite ögˆrencilerinin mobil yazılıma ilgili duyması için mentorluk programı da yürütüyor.