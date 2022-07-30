İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonlarında 6 zanlı yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

30.07.2022 13:37
İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

İstanbul'da düzenlenen akaryakıt kaçakçılığı operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da düzenlenen akaryakıt kaçakçılığı operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kayıt dışı satış ile devleti vergi kaybına uğratan, "10 numara yağ" olarak tabir edilen kaçak akaryakıtın imal ve satışının önlenebilmesi için çalışma başlattı.

Bu kapsamda temmuz ayında farklı tarihlerde Ataşehir, Ümraniye, Sultanbeyli ve Tuzla'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 6 zanlı yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, 88 bin 500 litre kaçak akaryakıt ile bunların nakliyesinde kullanılan 5 araç ele geçirildi.

Kaçak akaryakıt taşıyan ve satan 6 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonlarında 6 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonlarında 6 zanlı yakalandı - Son Dakika
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