İstanbul'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 21 şahıs gözaltına alındı. - Son Dakika

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İstanbul'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 21 şahıs gözaltına alındı.
6 saat önce
İstanbul'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 21 şahıs gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:27 Kaynak: İHA
İstanbul'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 21 şahıs gözaltına alındı. - İSTANBUL
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