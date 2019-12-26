İstanbul'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 21 şahıs gözaltına alındı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 21 şahıs gözaltına alındı. - Son Dakika

İstanbul'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 21 şahıs gözaltına alındı.

6 saat önce

İstanbul'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 21 şahıs gözaltına alındı.

İstanbul'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 21 şahıs gözaltına alındı., System.String[]

İstanbul'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 21 şahıs gözaltına alındı. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:27 Kaynak: İHA
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