Interpol 89. Genel Kurul Toplantısı sona erdi - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Interpol'ün kendisine duyulan güveni boşa çıkarmamak adına bülten taleplerini derinlemesine incelemesini haklı bulduklarını belirterek, "Ancak harici baskıların etkisi altında kalmadan, önyargılarla hareket etmeden ve üyeleri arasında çifte standart uygulamadan hareket etmesini bekliyoruz" dedi.

Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (Interpol) yeni başkan, başkan yardımcıları ve delegelerinin belirlendiği 89. Genel Kurul Toplantısı sona erdi.

Üç gün süren toplantının kapanışında konuşan Emniyet Genel Müdürü Aktaş, görevini devreden bir önceki başkan Kim Jong Yang ve delegelere teşekkürlerini ileterek, "Yeni seçilen Interpol Başkanı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Sayın Ahmed Naser Al Raisi'yi, icra komitesi üyelerini tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

Interpol Avrupa Kıtası delegesi olarak seçilen Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanı Selçuk Sevgel'e de görevinde başarılar dileyen Aktaş, genel kurulda alınan her kararın, dünyanın daha güvenli bir yer olmasına katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Aktaş, yeni seçilen başkan ve delegelere de destek için gerekli çalışmaları yapacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz aktif yaklaşık 2 bin 200 kırmızı bülteniyle Interpol'e katkı sağlamaktadır. Ülkelerin iade sürecinde kırmızı bültenlere verdiği değerin artan etkisini biz de yakinen müşahede ediyoruz. Teşkilatın kendisine duyulan güveni boşa çıkarmamak adına bülten taleplerini derinlemesine incelemesini haklı buluyor ancak harici baskıların etkisi altında kalmadan, önyargılarla hareket etmeden ve üyeleri arasında çifte standart uygulamadan hareket etmesini bekliyoruz."

Bülten taleplerini inceleyen personelin nitelik ve niceliğinin de artırılması gerektiğine dikkati çeken Aktaş, ihtiyaç duyulduğunda da Türk Polis Teşkilatı olarak katkı vermeye hazır olduklarını belirtti.

Görevi devreden başkandan Türk yetkililere teşekkür

Interpol'ün görevi devreden bir önceki başkanı Kim Jong Yang da sıcak karşılamaları ve organizasyona yapılan ev sahipliği nedeniyle Türk yetkililere teşekkür ederek, "Bu genel kurula son bir kez İstanbul'da başkanlık etmek benim için büyük bir onur ve ayrıcalıktı" dedi.

Yang, küresel polis iş birliğinin güçlendirilmesi için Interpol'ün önemli bir role sahip olduğuna vurgu yaparak, görev süresi boyunca teşkilatın siber suçlardan terör suçlarına, insan kaçakçılığından çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarına kadar birçok alanda önemli çalışmalar yaptığını anlattı.

89. Genel Kurul'da teşkilatın bütçesinin ve mali yapısının geliştirilmesine dair önemli kararlar alındığını da kaydeden Yang, "Tüm yeni delegeler, başkan yardımcısı ve yeni Interpol Başkanı'na hoş geldiniz demek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Interpol teşkilatına ait flama, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş tarafından, bir sonraki genel kurulun yapılacağı Hindistan'ın Merkezi Soruşturma Bürosu Direktörü Subodh Jaiswal'a teslim edildi.