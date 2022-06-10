İstanbul'da Düzenlenen Işid Operasyonunda 7 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da Düzenlenen Işid Operasyonunda 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

10.06.2022 10:42
İstanbul'da Düzenlenen Işid Operasyonunda 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Terör örgütü IŞİD adına çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen kişilerin İstanbul’daki adreslerine düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü IŞİD adına çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen kişilerin İstanbul'daki adreslerine düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan bilgiye göre; Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütü IŞİD adına çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği belirlenen ve yapılan çalışmalar sonucunda halen İstanbul'da oldukları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabaha karşı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerini sürdüğü belirtildi.

YORUMLAR
500
Bu gece yarısından itibaren benzine 2,18 lira, otogaza ise 54 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren benzine 2,18 lira, otogaza ise 54 kuruş zam gelmesi bekleniyor İstanbul'da Kaçak Alkol Üretmek İçin Suç Örgütü Kurdukları Şüphesiyle 10 Kişi Yakalandı İstanbul'da Kaçak Alkol Üretmek İçin Suç Örgütü Kurdukları Şüphesiyle 10 Kişi Yakalandı
Kaynak: ANKA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Düzenlenen Işid Operasyonunda 7 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
10:51 Bangladeş'te şaşkınlık yaratan kavga! Taş ve tuğlalarla 'Brezilya mı daha iyi Arjantin mi?' sorusuna cevap aradılar
10:48 Benzin ve otogaza büyük zam! Bu gece yarısından sonra benzin 2,18 lira, otogaz ise 54 kuruş zamlanabilir
10:35 Tolga Akış ile boşanma kararı alan Zeynep Bastık'tan açıklama: Boşanıyoruz ama birbirimizin hayatından çıkmayacağız, aile kalmaya devam edeceğiz
10:34 Meksika'da 7 kişinin cesedi işkence yapılıp otoyola atılmış!
10:31 Geçen sene nikah masasına oturan Zeynep Bastık ile Tolga Akış boşanıyor
10:30 TÜİK açıkladı: İşsizlik oranı nisan ayında 65 bin kişi artarak yüzde 11,3 oldu
10:07 Fener'e bir Portekizli daha! Galatasaray'ın da istediği Mario Branco Fener'in yeni sportif direktörü olacak
09:34 7,5 aylık hamile Demet Evgar'dan siyah mayolu pozlar
09:27 Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "Türkiye ekonomi modeli" açıklaması: Mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir
09:23 "Ekonomik adımlar" sonrası dolar 17.25 liraya yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 10:59:04. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Düzenlenen Işid Operasyonunda 7 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement