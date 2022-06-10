İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'ndan alınan bilgiye göre; Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütü IŞİD adına çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği belirlenen ve yapılan çalışmalar sonucunda halen İstanbul'da oldukları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabaha karşı operasyon düzenlendi.

Bu gece yarısından itibaren benzine 2,18 lira, otogaza ise 54 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Kaynak: ANKA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Düzenlenen Işid Operasyonunda 7 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.