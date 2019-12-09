Son Dakika Haberleri: İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep...
Son Dakika Güncel İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep... - Son Dakika

İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep...

6 saat önce

İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kudüs ve Filistin'deki durum daha da kötüye gidiyor.

İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep..., System.String[]

İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kudüs ve Filistin'deki durum daha da kötüye gidiyor. İsrail'in bu hoyratlığı kimi Arap devletleri tarafından da teşvik ediliyor. Burada yalnız kaldığımızı hissediyoruz. Hakkın, hakikatin ve mazlumun yanında yer almayı sürdüreceğiz" dedi. - İSTANBUL

İslam İşbirliği Teşkilatı, İstanbul, Filistin, Kudüs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:01 Kaynak: İHA
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