Son Dakika › Güncel › İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep... - Son Dakika
İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep...
6 saat önce
İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kudüs ve Filistin'deki durum daha da kötüye gidiyor. Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:01 Kaynak: İHA
Şehir Üniversitesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Halkbank kredisi kampüs inşaatına harcandı Oğlunun böbreği kendisine nakil edildikten sonra evladını kaybeden baba, bu acıya 3 ay dayanabildi TEKNOFEST 2020'de Gaziantep'te düzenlenecek Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nden Melen Barajı'ndaki çatlakları gösterdi