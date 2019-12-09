İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kudüs ve Filistin'deki durum daha da kötüye gidiyor. İsrail'in bu hoyratlığı kimi Arap devletleri tarafından da teşvik ediliyor. Burada yalnız kaldığımızı hissediyoruz. Hakkın, hakikatin ve mazlumun yanında yer almayı sürdüreceğiz" dedi. - İSTANBUL