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İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep...
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İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fransa'nın başbakanı İslami terörden bahsediyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:05 Kaynak: İHA
İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Fransa'nın başbakanı İslami terörden bahsediyor. Kendisine kaç kez söyledi. Karşımızda susuyor sonra konuşuyor. Bakın İslam'ın anlamı barıştır. Barış ve terörü nasıl bir araya getiriyorsunuz. Bakın, Paris'te sarı yelekliler çıktı. Hadi bunları durdur bakalım. Neden bunları durduramıyorsun. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste bunu böyle bileceksiniz" dedi. - İSTANBUL
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