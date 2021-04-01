İstanbul'da düzenlenen operasyonda 41 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 41 kilogram eroin ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik istihbarat çalışmaları kapsamında, Avrupa ülkelerine uyuşturucu sevk edilmeye çalışıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Fiziki ve teknik takip çalışması yapan jandarma ekipleri, T.Ç. ve S.Ç'nin, Küçükçekmece'de sakladıkları uyuşturucuyu paketleyerek hafif ticari bir araca yüklediğini belirledi.

Söz konusu aracı takibe alan ekipler, durdurdukları araçtaki aramada, 41 kilogram eroin ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 550 lira ele geçirdi. Araçtaki T.Ç. ve S.Ç. de gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.