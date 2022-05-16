İSTANBUL'DA DÜZENLENEN OPERASYONDA 6 MİLYON DEĞERİNDE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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İSTANBUL'DA DÜZENLENEN OPERASYONDA 6 MİLYON DEĞERİNDE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

16.05.2022 15:13

İSTANBUL'da sahte alkol ve temizlik malzemesi üretildiği tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İSTANBUL'da sahte alkol ve temizlik malzemesi üretildiği tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında 6 milyon lira değerinde sahte alkol ele geçirilirken, 3 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Bayrampaşa, Esenyurt ve Güngören ilçelerinde depo görünümlü adreslerde sahte alkol ile temizlik malzemeleri üretildiği ve bu ürünlerin piyasaya sürülmek üzere Antalya'ya sevk edileceği bilgisini aldı.

Ekipler, 4 Mayıs'ta Çarşamba günü 3 ilçede tespit ettikleri farklı adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında depo görünümlü imalathanelerde 18 ton 475 litre etil alkol, 2 damıtma kazanı, 1 alkolmetre, 3 plastik boş tank, bin 35 plastik bidon, 4 dalgıç pompa motoru, 4 fan ve 1 sıvı tabancası ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 6 milyon olduğu öğrenildi. Depo sahiplerinin, alkol üretmek için hazırladıkları tesis dikkat çekti.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İSTANBUL'DA DÜZENLENEN OPERASYONDA 6 MİLYON DEĞERİNDE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
İSTANBUL'DA DÜZENLENEN OPERASYONDA 6 MİLYON DEĞERİNDE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
İSTANBUL'DA DÜZENLENEN OPERASYONDA 6 MİLYON DEĞERİNDE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
İSTANBUL'DA DÜZENLENEN OPERASYONDA 6 MİLYON DEĞERİNDE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
İSTANBUL'DA DÜZENLENEN OPERASYONDA 6 MİLYON DEĞERİNDE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
İSTANBUL'DA DÜZENLENEN OPERASYONDA 6 MİLYON DEĞERİNDE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
İSTANBUL'DA DÜZENLENEN OPERASYONDA 6 MİLYON DEĞERİNDE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
İSTANBUL'DA DÜZENLENEN OPERASYONDA 6 MİLYON DEĞERİNDE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA DÜZENLENEN OPERASYONDA 6 MİLYON DEĞERİNDE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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