İstanbul'da düzenlenen operasyonda 821 bin ecstasy hap ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da düzenlenen operasyonda 821 bin ecstasy hap ele geçirildi - Son Dakika

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 821 bin ecstasy hap ele geçirildi

6 saat önce

İstanbul'da, 821 bin ecstasy hapın ele geçirildiği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 821 bin ecstasy hap ele geçirildi, System.String[]

İstanbul'da, 821 bin ecstasy hapın ele geçirildiği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir uyuşturucu şebekesinin, Büyükçekmece'deki bir börek pasta imalathanesinde uyuşturucu hap üreterek piyasaya sürdüğü istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelileri yaklaşık bir ay teknik ve fiziki olarak takip eden ekipler, dün akşam söz konusu adresten ayrılan bir aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı araç D100 Karayolu Avcılar mevkisinde önü kesilerek durduruldu.

Sürücü gözaltına alınırken, adrese düzenlenen operasyonda 3 kişi daha yakalandı.

Adreste ve araçta yapılan aramalarda, 821 bin ecstasy hap, 11 kilogram MDMA maddesi, 218 kilo 500 gram basıma hazır ecstasy hap ham maddesi, 1 hap basma makinesi, 1 öğütücü, 1 fırın, 2 vakumlama makinesi, 3 hassas terazi, 2 elek, 10 hap basım mili ve 1 kompresör ele geçirildi. Ayrıca ele geçirilen ham maddelerden 1 milyon 500 bin hapın daha üretilebileceği belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Büyükçekmece, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:28 Kaynak: AA
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