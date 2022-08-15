İstanbul'da sahte etiket ve bandrol üreten 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da sahte etiket ve bandrol üreten 2 zanlı yakalandı

15.08.2022 12:19

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, farklı markalara ait binlerce sahte bandrol ve etiket ürettiği belirlenen 2 zanlı yakalandı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, farklı markalara ait binlerce sahte bandrol ve etiket ürettiği belirlenen 2 zanlı yakalandı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün, şampuan, dezenfektan başta olmak üzere farklı marka ve ürünlerin etiket ve bandrollerini yasa dışı biçimde bastığı ve piyasaya sürmeye hazırlandığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Beylikdüzü ve Silivri'de belirlenen iki adrese baskın yapan polis, 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 168 bin 400 tütün paketi ambalajı, 17 bin dezenfektan, 15 bin saç serumu, 8 bin kolonya, 6 bin motor yağı, 4 bin 500 şampuan etiketi ele geçirildi.

Aynı zamanda bu etiket ve bandrollerin basımında kullanılan kalıplar, hologram şeritleri, baskı makineleri ve bilgisayarlara da el konuldu.

Yakalanan 2 zanlı hakkında "Resmi belgede sahtecilik", "Özel belgede sahtecilik" gibi suçlardan adli işlem yapıldığı bildirildi.

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Kaynak: AA

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da sahte etiket ve bandrol üreten 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da sahte etiket ve bandrol üreten 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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