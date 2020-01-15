İstanbul'da düzenlenen operasyonda sahte 127 milyon 500 bin dolar ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda sahte 127 milyon 500 bin dolar ele geçirildi

6 saat önce

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte olduğu belirlenen ve Afrika ile Güney Amerika'daki FETÖ üyelerine gönderilmek üzere basıldığı ileri sürülen 127 milyon 500 bin dolar ele geçirildi.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda sahte 127 milyon 500 bin dolar ele geçirildi, System.String[]

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte olduğu belirlenen ve Afrika ile Güney Amerika'daki FETÖ üyelerine gönderilmek üzere basıldığı ileri sürülen 127 milyon 500 bin dolar ele geçirildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Temmuz 2019'da Esenyurt'ta operasyon düzenledikleri suç örgütünün yeniden faaliyet içerisinde olduğunu ve bastıkları yüklü miktarda sahte doları yurt dışına çıkaracağını belirledi.

Teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmaları sonrası, 7 Ocak'ta Kağıthane ve Sarıyer'de iki adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, sahte olduğu belirlenen 100'lük banknotlar halinde 127 milyon 500 bin dolar ve sahte para yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ile matbaa makinesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 4'ü adli kontrol şartıyla şartıyla serbest bırakıldı.

Geçen yıl iki operasyonda 9 kişi tutuklanmıştı

Esenyurt'ta 23 Temmuz 2019'da bir matbaaya düzenlenen operasyonda sahte 271 milyon dolar ele geçirilmiş, gözaltına alınan ve aralarında FETÖ bağlantısı nedeniyle meslekten ihraç edilmiş bir komiserin de bulunduğu 6 kişi tutuklanmıştı.

Kapı Kule Sınır Kapısı'nda 30 Ekim 2019 düzenlenen operasyonda ise araba bagajında Bulgaristan'a geçmeye çalışırken aralarında suç örgütü elebaşı A.A'nın da bulunduğu 3 kişi yakalanmış ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardı.

Güney Amerika, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:42 Kaynak: AA
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