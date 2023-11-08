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İstanbul'da düzenlenen operasyonda tutuklanan şüphelilerin sayısı 14'e yükseldi - Son Dakika

İstanbul'da düzenlenen operasyonda tutuklanan şüphelilerin sayısı 14'e yükseldi

Son Güncelleme: 08.11.2023 12:01

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14'ünün tutuklandığı soruşturmada, savcılığın adli kontrol şartıyla serbest kalan 4 şüpheli için yaptığı itiraz kabul edilmedi.

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14'ünün tutuklandığı, 9 zanlının adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı soruşturmada, savcılığın adli kontrol şartıyla serbest kalan 4 şüpheli için yaptığı itiraz kabul edilmedi.

4 KİŞİ SERBEST KALMIŞTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüpheliler hakkında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor. Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14'ünün tutuklandığı soruşturma kapsamında savcılığın adli kontrolle serbest bırakılan G.Y., Y.A.D., B.G. ve C.G. için yaptığı itiraz Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince incelendi. Hakimlik, savcılığın 4 şüphelinin tutuklanması yönündeki talebini kabul etmedi.

Savcılık, Polat operasyonunda serbest kalan 4 isim için itiraz etti! Mahkeme reddetti

200 MİLYON TL'LİK SAHTE FATURA

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

43 ADRESE OPERASYON

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Savcılık, Polat operasyonunda serbest kalan 4 isim için itiraz etti! Mahkeme reddetti

27 ŞİRKETE KAYYUM

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti. Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14'ü tutuklanmış, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hakimlik 27 şirkete ise kayyum atanmasına hükmetmişti.

Savcılık, Polat operasyonunda serbest kalan 4 isim için itiraz etti! Mahkeme reddetti
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da düzenlenen operasyonda tutuklanan şüphelilerin sayısı 14'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da düzenlenen operasyonda tutuklanan şüphelilerin sayısı 14'e yükseldi - Son Dakika
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