Uyuşturucudan hükümlü 16 kişi İstanbul'da yakalandı

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İstanbul'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uzun süredir firari olarak aranan 16 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçlarına karıştıkları gerekçesi ile yargılandıkları davalardan hüküm giyen firarilere yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde haklarında 1 yıldan 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik 1 ve 4 Ağustos tarihleri arasında geniş çaplı operasyon başlatıldı. Ardından İstanbul'da bir çok adrese gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 16 hükümlü yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan zanlılar kısa süre sonra adliyeye sevk edildi. Yakalanan şahısların tamamının sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiği belirtildi. - İSTANBUL