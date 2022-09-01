İstanbul'da PKK operasyonu; 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da PKK operasyonu; 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı

01.09.2022 11:14
İstanbul'da PKK operasyonu; 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı

İSTANBUL'da düzenlenen PKK operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İSTANBUL'da düzenlenen PKK operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen soruşturmada İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Salı günü 8 ilçedeki 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde dijital materyal ve para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 4 şüphelinin sınır dışı edilmesi için işlemlerine başlandı, 4 şüpheli ise tutuklandı.

YORUMLAR
500
İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Öztürk: 'Herkes kendi evinin önünü süpürsün' İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Öztürk: 'Herkes kendi evinin önünü süpürsün' PERUK TAKIP BİR GÜNDE BANKADAN 500 BİN LİRA ÇEKMİŞLER PERUK TAKIP BİR GÜNDE BANKADAN 500 BİN LİRA ÇEKMİŞLER
Kaynak: DHA

Cumhuriyet, İstanbul, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da PKK operasyonu; 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:00 Celal Şengör, "dini değerleri alenen aşağılama" iddiasıyla ifadeye çağrıldı
11:01 Adı Fenerbahçe ile anılan Maxi Gomez bugün İstanbul'a geliyor
10:45 Rusya'da bir şüpheli ölüm daha! Dev petrol şirketinin sahibi camdan düşerek yaşamını yitirdi
10:35 Fenerbahçe, Chelsea ile yollarını ayıran orta saha oyuncusu Ross Barkley'i gündemine aldı
10:38 Kötü hastalıklara yakalanma riski çok yüksek! Kan grubu A olanların beyin kanaması geçirme riski 5 kat daha fazla çıktı
10:31 Emre Belözoğlu'na UEFA'dan şok! Teknik direktörlükten men edildi
10:14 KOSGEB'in faizsiz, geri ödemesiz 250 bin liralık hibe desteği başvuruları hakkında yeni gelişme
09:57 İtalyan basını: Zelenski, Toskana'daki lüks villasını Ruslara kiraladı
09:55 Billur Kalkavan hastaneden açıklama yaptı: Yolladığınız her güzel enerji, hücrelerimi iyileştiriyor
09:35 İstanbul Beykoz'da kentsel dönüşüm gerilimi sürüyor! Vatandaşlar zorla dışarı çıkartıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 11:14:53. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da PKK operasyonu; 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement