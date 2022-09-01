İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU; 11 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI - Son Dakika
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İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU; 11 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI

01.09.2022 11:56

İSTANBUL'da düzenlenen PKK operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İSTANBUL'da düzenlenen PKK operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen soruşturmada İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Salı günü 8 ilçedeki 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde dijital materyal ve para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 4 şüphelinin sınır dışı edilmesi için işlemlerine başlandı, 4 şüpheli ise tutuklandı.

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet, İstanbul, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU; 11 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI - Son Dakika

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