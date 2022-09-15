Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ile 100'lük banknot şeklinde bin adet Türkmenistan Manatı ele geçirildi.

Kaynak: AA

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da sahte para operasyonunda 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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