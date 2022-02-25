İstanbul'da düzenlenen "Şehit ve Şahit Olmak" konferansında şehitler yad edildi - Son Dakika
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İstanbul'da düzenlenen "Şehit ve Şahit Olmak" konferansında şehitler yad edildi

25.02.2022 11:39
İstanbul'da düzenlenen "Şehit ve Şahit Olmak" konferansında şehitler yad edildi

İstanbul Bahçelievler Belediyesinin düzenlediği "Şehit ve Şahit Olmak" adlı konferansta İslam düşünürleri ve şehitler yad edildi.

İstanbul Bahçelievler Belediyesinin düzenlediği "Şehit ve Şahit Olmak" adlı konferansta İslam düşünürleri ve şehitler yad edildi.

Bahçelievler Belediyesince Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde "Şehitlerimizi Anma Özel Programı" kapsamında "Şehit ve Şahit Olmak" başlıklı konferans düzenlendi.

Şehitlerin anıldığı konferansta, Mısırlı İslam düşünürü Hasan el Benna, Amerikalı insan hakları savunucusu Malcolm X de yad edildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, şehitlerin en yüce makamla müjdelendiğini hatırlatarak, "Şehitlerimiz, hakikati savunmak için yola çıkmış, canını, kanını feda etmiş olduklarından dolayı en yüksek mertebeye sahip olmuşlardır. Tarih boyunca milletimiz, bunu şeref olarak görmüş, inancını, vatanını, namusunu savunmaktan canı pahasına geri durmamıştır. Bir insan, ruhu özgür ise yurdu da özgürdür. Ruhu özgür olan insanların memleketiyiz. İnancımız bu özgürlüğü bize bahşeder." dedi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, hem dualarla şehitleri anmak hem de bilinçlenme adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Bizim destanlarımız var. Şehit ailelerimize her konuda yardımcı olmak zorundayız. Kalben vefa borcumuz var. Bu ülkeye Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları küçülmesin, daralmasın diye, bayrağımız inmesin diye kanlarını verdiler. Onlar şehit aileleri. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.

Programa, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, İstanbul İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Demirhan ve şehit yakınları katıldı.

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Bahçelievler, İstanbul, İslam, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da düzenlenen 'Şehit ve Şahit Olmak' konferansında şehitler yad edildi - Son Dakika


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