İSTANBUL'DA DÜZENLENEN ULUSLARARASI KURAŞ TURNUVASINA YOĞUN İLGİ - Son Dakika
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İSTANBUL'DA DÜZENLENEN ULUSLARARASI KURAŞ TURNUVASINA YOĞUN İLGİ

27.06.2022 00:21
İSTANBUL'DA DÜZENLENEN ULUSLARARASI KURAŞ TURNUVASINA YOĞUN İLGİ

İSTANBUL'da "Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Ödüllü Uluslararası Kuraş Turnuvası" düzenlendi.

İSTANBUL'da "Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Ödüllü Uluslararası Kuraş Turnuvası" düzenlendi. 16 ülkeden 50 sporcunun katıldığı turnuvada kadınlarda birinciliği Türk sporcu Ece Zurnacı erkeklerde ise Özbek sporcu Muhammadkarım Khurramov aldı.

Avrupa Kuraş Federasyonu, Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu ve Özbekistan Güreş Federasyonu iş birliğinde, Özbekistan Cumhurbaşkanı, Ödüllü Uluslararası Kuraş Turnuvası düzenlendi. Özbek ağırlıklı binlerce seyirci tribündeki yerlerini alırken, verilen konserlerle eğlendi. Özbekistan milli marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende daha sonra sporcular ülke bayraklarıyla geçit töreni gerçekleştirdi. Türkiye'de yaşayan Özbekistanlılar turnuvaya yoğun ilgi gösterdi.

KADINLARDA TÜRK, ERKEKLERDE ÖZBEK SPORCU KAZANDI

Saat 16.00'da başlayan müsabakalar gün boyu devam etti. İlk karşılaşmaların ardından yarı final ve final heyecanı yaşanan müsabakada birinciliği kadınlarda Türk sporcu Ece Zurnacı, erkeklerde ise Özbek sporcu Muhammadkarım Khurramov aldı. Müsabakanın ardından dereceye girenlere madalyaları takılıp ödülleri verildi.

"BU BİR KÜLTÜREK ETKİNLİKTİ"Müsabaka ile ilgili konuşan Özbekistan Başkonsolosluğu Başkatibi Şerzod Abdunazarov, "Bugün burada Özbek Kuraşı Uluslararası Turnuvası düzenledik. Buraya sadece Özbekistan değil tüm Türk halkları ve vekilleri iştirak etti. Etkinlik saat 16.00 gibi başladı hala yoğunluk var. İnsanlar buradalar. Bu sadece bir spor turnuvası değil, bu kültürel bir etkinlikti. Burada 5 binden fazla insan bir araya gelerek büyük bir etkinlik yaptık. Herkese teşekkür ederim" dedi.

"FEDERASYONU KURDUKTAN SONRA KURAŞ SPORUNDA PATLAMA YAŞANDI"

Kuraş'ın Türkiye Federasyonu As Başkanı Bünyamin Er ise son zamanlarda bu spora ilginin arttığını dile getirerek "Bu Özbekistan Cumhurbaşkanının finanse ettiği, Türkiye federasyonu ile Özbek federasyonunun ortak düzenlediği bir müsabaka. Avrupa federasyonu ile dünya federasyonunun da katkıları var. Şu anda burada 16 ülkeden 50 sporcu var. Çok başarılı sporcular geldi. Bugün çok güzel ve yoğun geçti. Kuraş uzun yıllardan beri Türkiye'de yapılıyordu. İlk defa 2000 yılında dünya şampiyonluğu aldık. Sonra biz Kuraş Federasyonu kurduk ve bu süreçten sonra kuraş sporunda bir patlama oldu diyebilirim. Çok geniş kapsamlı müsabakalar düzenlenmeye başlandı. Çok güzel sonuçlar da elde etmeye başladık. 6 tane Avrupa Şampiyonası düzenledik, 3 tane hakem kursu, 2 tane antrenör kursu açtık. Türk kuraşına katkısı olacak tüm alt yapıyı oluşturmuş olduk" ifadelerini kullandı.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA DÜZENLENEN ULUSLARARASI KURAŞ TURNUVASINA YOĞUN İLGİ - Son Dakika

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