Üsküdar 'da 26 Temmuz'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu imalatı ve satışı yaptığı öne sürülen 24 zanlı gözaltına alınmış, aramalarda farklı türlerde uyuşturucu ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 23 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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