İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 23 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 23 zanlı tutuklandı

29.07.2022 09:57

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanması için çalışma yürüttü.

Üsküdar'da 26 Temmuz'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu imalatı ve satışı yaptığı öne sürülen 24 zanlı gözaltına alınmış, aramalarda farklı türlerde uyuşturucu ele geçirilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü tutuklandı.

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Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 23 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 23 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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